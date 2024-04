Coupe du Sénégal : Casa Sports - Génération Foot, AS Pikine - Stade de Mbour, chocs des 16es de finale

Le tirage des 16es de finale de la Coupe du Sénégal a eu lieu ce vendredi au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Des affiches alléchantes entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2 seront au programme. Parmi celles-ci, le choc Casa Sports (L1) contre Génération Foot (L1). Un duel opposera l’As Pikine (L1) au Stade de Mbour (L1).



Le Jaraaf et Teungueth FC héritent des adversaires de moindres calibres. Les Médinois devront faire face à Haayo Agnam (National 2). Le leader actuel de la Ligue 1, Teungueth FC affrontera As Bambey (N1)



Des duels passionnants entre les équipes de la Ligue 2 seront au meni. HLM (L2) se mesurera à AJEL (L2), tandis que Wally Daan (L2) affrontera DUC (L2). As Douanes (L2) croisera le fer avec Thiès FC (L2).



Le tombeur de Guédiawaye FC (L1), Keur Madior (L2) devra se frotter à Avenir Dakar (N1), tandis que Dakar Sacré-Cœur (L1) défiera Sandiara FC (D5). Jamono Fatick (L1), quant à lui, affrontera Africa Promo (N1).



Ces affiches sont prévues entre les 22, 23 et 24 avril prochain.





Programme des 16es de finale