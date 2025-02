Coupe du Sénégal : Le Jaraaf en huitièmes, US Gorée, Niary Tally et Ouakam éliminés

Les 16es de finale ont pris fin hier, jeudi, avec de surprises notamment l’élimination du leader de la Ligue 1, l’US Gorée, de l’US Ouakam et Niary Tally. Le Jaraaf, pour sa part, a tenu son rang devant le Stade de Mbour.



Le Jaraal a difficilement battu (3-2), le Stade de Mbour. Mais le Prince de la compétition a obtenu le droit de croiser Niary Tally pour l'affiche phare des 8es de finale. NGB est allé battre Pépinière Sud (1-1, tab 6-5) au stade régional de Kolda au terme d'un match âprement disputé.



Les Étudiants du DUC ont bien rendu une belle copie devant les «Cheminots» de l'US Rail (2-0). Ils seront reçus au tour suivant par le Guédiawaye FC qui a dominé Damels de Tivaouane sur un score étriqué (1-0).



Gorée enchaîne les défaites



C'est l'une des grosses surprises de ces 16es de finale. Le leader de la Ligue 1, I'US Gorée, a été éliminé (1-2) par Etoile Lusitana qui hérite l'un des petits poucets Pout SC (Division régionale de Thiès), tombeur, à Thiès, de l'AS Kolda (1-0). Builders FC s'est imposé devant les «Militaires de PASFA (1-0).



Au stade stade Massene Sène, Guelwaars du Sine a réalisé le carton de ces 16es en atomisant (7-0) le Stade Thiaroye, seul rescapé du National 2. Le pensionnaire de la D3 va affronter en huitième Jamono Fatick, bourreau de l'US Ouakam (2-1) pour un derby fatickois qui assure à la capitale du Sine une place en quarts de finale.



L'AS Douanes a battu le Ndiambour (2-1) et fera face à Génération Foot, les vainqueurs des matchs du mercredi, AJEL et Wally Daan, vont respectivement faire face à Builders FC et JOC.



L’autre petit poucet Espoirs de Guédiawaye Division Dakar) sera accueilli par la RS Yoff en 8es de finale.



Les 8es de finale sont prévus les 12 et 13 mars.





Avec Record