Coupe du Sénégal de karaté en cadets, juniors et espoirs, samedi au stadium Amadou Barry

La Coupe du Sénégal de karaté en cadets, juniors et espoirs en kata (techniques) et kumité (combats) se tient ce samedi à partir de 9 heures, au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA).



Les catégories concernées sont les cadets (14-15 ans), les juniors (16-17 ans) et les espoirs (20 ans), rapporte l’Aps.