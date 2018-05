Coupe du Sénégal : la Renaissance de Dakar rejoint Génération-Foot en finale

L’affiche de la finale de la Coupe du Sénégal édition 2018 est désormais connue. La Renaissance de Dakar s’est qualifiée à cette finale ce jeudi après sa victoire sur le Jamono de Fatick (4-2). Les Dakarois rejoignent ainsi Génération-Foot en finale qui aura lieu le 19 mai prochain au stade Léopold Sedar Senghor à partir de 18h30 mn.



Les joueurs de Jamono de Fatick, à domicile ont emballé le début du match en ouvrant le score très tôt, avant le 10e mn de jeu par Alioune Diatta. Mais, Renaissance s’est vite reprise et égalise par l’entremise de Baye Serigne Mbaye avant qu’Alphousseynou Dramé n’inscrive le 2e but des visiteurs à la 47 mn dans le temps additionnel de la première mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Fatickois ont repris le jeu à leur compte et domine largement la seconde mi-temps avant d’égaliser à la 80 mn par Moussa Ndiaye. L’arbitre siffle la fin du temps réglementaire et amène les deux équipes en prolongation. Instant attendu par la Renaissance pour porter le score à (4-2). Baye Serigne Mbaye et Alphousseynou Dramé, auteurs des deux premiers buts vont inscrire chacun un doublé avec un bijou du premier nommé qui a adressé une lobe des 30 mn au gardien adverse.