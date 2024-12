Coupe du Sénégal : le tenant du titre et Yeggo éliminés, JA, Port, ASFA et US Rail passent

Le 4ᵉ tour de cadrage de la Coupe du Sénégal, réservé aux équipes de National 1, s’est achevé hier, lundi, avec une rencontre qui n’a pas eu lieu : A5 Kolda contre Toglou Diass. Selon le quotidien Record, ce tour a été marqué par plusieurs surprises, notamment l’élimination du détenteur du titre, Mbour Petite Côte, ainsi que celle de Yeggo, leader de la poule B du National 1.



L’affiche principale de ce tour, un derby opposant la Jeanne d’Arc à Yeggo, a tourné à l’avantage de la JA. Elle a signé sa première victoire de la saison après une séance de tirs au but (0-0, tab 4-2).





Il y a ensuite les victoires du Port, de l'ASFA et de l'US Rail respectivement devant Avenir de Dakar (2-1), Africa Foot (2-2, tab 3-1) et Gazelle de Kédougou (1-0).



Coton Sport s'est incliné (1-0) devant Assane Seck Université Club (ASUC), les promus Guelwaars, Builders FC, Jolof Olympique Club (JOC), Dekkeundo et AF Darou Salam se sont bien distingués respectivement devant Modèle de Mbao (0-0, tab 4-2), Keur Madior (2-0), Haayo Agnams (0-0, tab 4-2), USC St-Louis (1-1, tab 5-4) et Mbour Petite Côte (1-0). Ce dernier qui détenait le titre est éliminé à l'image de toutes les équipes de la ville de Mbour qui étaient en lice dans ce 4e tour cadrage.



Toglou Diass ne s’est pas déplacé pour affronter A5 Kolda. Dans le Cayor, l’équipe éponyme a cédé face à Damels, plus réaliste lors de la séance de tirs au but (0-0, tab 7-6).