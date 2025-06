La nouvelle démonstration du PSG choque la presse européenne, l’Atlético de Madrid se fait détruire en Espagne

La prestation du champion d’Europe parisien choque la presse européenne, l’Atlético de Madrid prend cher en Espagne, le Barça fixe son prix maximum pour Luis Diaz, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Le PSG confirme son statut de Champion d’Europe

Début de Coupe du Monde des clubs parfait pour Paris qui a écrasé l’Atlético de Madrid 4-0 à Los Angeles sous une chaleur étouffante. «La tournée des étoiles» écrit L’Équipe, un clin d’œil à la cité des Anges mais surtout au récital parisien qui continue même de l’autre côté de l’Atlantique. Ce PSG là est toujours injouable comme l’écrit le journal Le Parisien. A aucun moment, l’Atlético n’a été en mesure d’inquiéter Paris.



Si le PSG a beaucoup de forces, le milieu est sûrement son atout numéro 1. Fabian Ruiz et Vitinha ont encore marqué hier, promesse tenue donc pour Luis Enrique qui avait assuré que tout le monde marquerait plus avec le départ de Kylian Mbappé. Justement le Portugais a été élu homme du match, un match XXL de plus que ne manque pas de souligner le journal O Jogo.



Même en Espagne, on préfère parler de la nouvelle grosse performance du PSG plutôt que de la déroute de l’Atlético, le même contenu sur un autre continent ajoute Marca pour être concis sur ce PSG champion d’Europe : il va en falloir beaucoup plus que ce qu’a montré l’Atlético pour l’arrêter.

L’Espagne se paye l’Atlético de Madrid

Justement en parlant de l’Atlético, AS évoque un «échec mondial». Des semaines que le club madrilène annonce prendre au sérieux cette Coupe du Monde des Clubs afin de décrocher un titre cette saison, sauf qu’hier soir on a vu que le mauvais visage des Colchoneros. Cauchemar américain, mais surtout cauchemar tout court.



L’Atlético n’a jamais inquiété le PSG qui n’a même pas eu besoin de forcer. Une performance décevante qui se traduit par celle des Français. Antoine Griezmann a été invisible offensivement, Clément Lenglet lui a beaucoup souffert avant de se faire exclure en fin de rencontre. Bref un match catastrophique sur tous les plans, mais ça n’empêche pas Koke de glisser un petit mot sur l’arbitrage. Ça tourne toujours dans le même sens a lancé le capitaine de l’Atlético qui se plaint du but refusé à Julian Alvarez, du carton rouge de Clément Lenglet et du pénalty sifflé dans le temps additionnel.



Diego Simeone lui a voulu être plus soft en expliquant qu’il ne fallait pas parler d’arbitrage, que le PSG avait simplement été au-dessus. Une manière de calmer un peu la polémique alors que son équipe n’a jamais eu l’impression de pouvoir renverser ce match.



Le Barça pose ses conditions pour Luis Diaz



C’est un secret de polichinelle : Luis Diaz fait partie des priorités de Deco pour renforcer l’attaque du FC Barcelone. Sport l’annonce ce lundi sur sa une, le club catalan n’a pas l’intention de dépenser plus de 60 M€ pour s’offrir Luis Diaz. Vu son âge, Barcelone estime que c’est un prix cohérent pour l’international colombien, le média ajoute que son salaire ne devrait pas être un problème.



De son côté, Liverpool a fixé le prix de son joueur à 80 M€. Sur Instagram, le Colombien a commencé à suivre le club blaugrana ainsi que plusieurs figures liées au Barça, comme Raphinha ou Lionel Messi. Un clin d’œil au Barça qui montre clairement son envie pour l’avenir.