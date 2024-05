Coupe du Sénégal : les petits poucets Dial Diop et Férus Foot se qualifient, Mbour PC et la Jeanne d’Arc en quarts

Les 8es de finale de la Coupe du Sénégal ont été clôturées ce jeudi. Les clubs de division régionale Dial Diop et l’Académie les Férus de Foot ont créé la surprise en sortant respectivement Wally Daan, leader de la Ligue 2 et l’AS Douanes pensionnaire de la Ligue 2.



Dial Diop continue l’aventure dans cette Coupe du Sénégal. En effet, le club de Division régionale (équivalent de la D5) a créé un énorme exploit en dominant (2-1) Wally Daan, actuel de la Ligue 2.



A Louga, au stade Alboury Ndiaye, l’autre petit poucet, les Férus de Foot ont reçu et battu l’AS Douanes (2-0). Le club lougatois, qui évolue en D5, a éliminé l’actuel troisième de Ligue 2, l’AS Douanes. On le retrouvera en quarts de la Coupe du Sénégal.



Le choc de National 1 opposait l’AS Kaffrine et Mbour Petite Côte. Les Kaffrinois ont été sortis par les Mbourois (0-0, TAB 4-3). Grâce à ce succès, le club de Mbour poursuit son aventure en quarts.



La Jeanne d’Arc également a assuré sa qualification. L’équipe entraînée par Alioune Mbaye s’est imposée (1-1, TAB 2-4) devant Keur Madior, mal en point en Ligue 2.