Mondial 2026 : la France domine la Norvège (4-1) et termine en tête, le Sénégal attend son sort

L’équipe de France a conclu la phase de groupes sur une troisième victoire consécutive en dominant largement la Norvège (4-1), ce vendredi 26 juin, lors de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.
Privés d'Erling Haaland et de Martin Odegaard, les Norvégiens n'ont pas résisté à des Bleus très inspirés. Ousmane Dembélé a été le grand artisan du succès français en inscrivant un triplé en un peu plus d'une demi-heure de jeu. Désiré Doué a ensuite parachevé la victoire des Bleus.
Avec ce nouveau succès, la France termine en tête du groupe I avec un sans-faute de trois victoires en trois matches et valide son billet pour les seizièmes de finale.
Dans l'autre rencontre du groupe, le Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0). Grâce à cette victoire, les Lions terminent à la troisième place et conservent un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Ils devront désormais attendre les résultats des autres groupes pour être fixés sur leur avenir dans la compétition.
Privés d'Erling Haaland et de Martin Odegaard, les Norvégiens n'ont pas résisté à des Bleus très inspirés. Ousmane Dembélé a été le grand artisan du succès français en inscrivant un triplé en un peu plus d'une demi-heure de jeu. Désiré Doué a ensuite parachevé la victoire des Bleus.
Avec ce nouveau succès, la France termine en tête du groupe I avec un sans-faute de trois victoires en trois matches et valide son billet pour les seizièmes de finale.
Dans l'autre rencontre du groupe, le Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0). Grâce à cette victoire, les Lions terminent à la troisième place et conservent un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Ils devront désormais attendre les résultats des autres groupes pour être fixés sur leur avenir dans la compétition.
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