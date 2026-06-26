Mondial 2026 : la France domine la Norvège (4-1) et termine en tête, le Sénégal attend son sort

L’équipe de France a conclu la phase de groupes sur une troisième victoire consécutive en dominant largement la Norvège (4-1), ce vendredi 26 juin, lors de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.



Privés d'Erling Haaland et de Martin Odegaard, les Norvégiens n'ont pas résisté à des Bleus très inspirés. Ousmane Dembélé a été le grand artisan du succès français en inscrivant un triplé en un peu plus d'une demi-heure de jeu. Désiré Doué a ensuite parachevé la victoire des Bleus.



Avec ce nouveau succès, la France termine en tête du groupe I avec un sans-faute de trois victoires en trois matches et valide son billet pour les seizièmes de finale.



Dans l'autre rencontre du groupe, le Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0). Grâce à cette victoire, les Lions terminent à la troisième place et conservent un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Ils devront désormais attendre les résultats des autres groupes pour être fixés sur leur avenir dans la compétition.