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Mondial 2026 : la France domine la Norvège (4-1) et termine en tête, le Sénégal attend son sort



Mondial 2026 : la France domine la Norvège (4-1) et termine en tête, le Sénégal attend son sort
L’équipe de France a conclu la phase de groupes sur une troisième victoire consécutive en dominant largement la Norvège (4-1), ce vendredi 26 juin, lors de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Privés d'Erling Haaland et de Martin Odegaard, les Norvégiens n'ont pas résisté à des Bleus très inspirés. Ousmane Dembélé a été le grand artisan du succès français en inscrivant un triplé en un peu plus d'une demi-heure de jeu. Désiré Doué a ensuite parachevé la victoire des Bleus.

Avec ce nouveau succès, la France termine en tête du groupe I avec un sans-faute de trois victoires en trois matches et valide son billet pour les seizièmes de finale.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0). Grâce à cette victoire, les Lions terminent à la troisième place et conservent un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Ils devront désormais attendre les résultats des autres groupes pour être fixés sur leur avenir dans la compétition.
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Moussa Ndongo

Vendredi 26 Juin 2026 - 23:35


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