Coupe du monde 2030 de football: le Maroc veut augmenter sa capacité hôtelière de 60000 lits

Sitôt la Coupe du monde 2026 masculine de football finie, et alors que la Coupe d’Afrique des nations féminine s’apprête à débuter au Maroc, le royaume chérifien est déjà dans les starting-blocks pour le Mondial 2030 qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal : le ministère marocain du Tourisme a annoncé vouloir augmenter significativement sa capacité hôtelière.



La prochaine Coupe du monde masculine de football, c’est dans quatre ans. Mais le compte à rebours est déjà lancé pour les pays organisateurs qui se préparent à accueillir le plus grand événement sportif de la planète avec les Jeux olympiques d’été.



Le Maroc prévoit ainsi d’augmenter sa capacité hôtelière de 60 000 lits, d’ici 2030. C’est ce qu’a déclaré la ministre marocaine du Tourisme. Un objectif ambitieux, car cette hausse représente tout simplement un cinquième de la capacité hôtelière actuelle.



Le Maroc vise 26 millions de visiteurs en 2030



Pour les ‌autorités marocaines, il s’agit de tirer profit du nouvel engouement qu'a suscité le parcours de l'équipe nationale, parvenue jusqu'en quarts de finale du Mondial 2026, afin de renforcer le secteur touristique. Un secteur déjà de premier plan pour l’économie du royaume : il représente en effet environ 7% de son PIB et emploie des milliers de personnes.



En 2025, le Maroc a été le pays d’Afrique le plus visité, en accueillant près de 20 millions de touristes. La feuille de route du gouvernement vise 26 millions pour 2030, l’année de la Coupe du monde que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal. Mais, en réalité, cet objectif pourrait être atteint avec deux ans d’avance.



Faire mieux que l’Égypte sur les recettes par visiteur



Si le royaume est devenu la première destination du continent, il peut en revanche encore mieux faire, face à l’autre géant du tourisme africain : l’Égypte conserve par exemple l’avantage en matière de recettes par visiteur et domine largement le développement hôtelier continental. C’est le pays qui concentre actuellement le plus de projets. La perspective de la Coupe du monde devrait en tout cas permettre de stimuler la croissance du secteur, à condition que le prochain gouvernement choisisse de poursuivre l’effort. Les législatives au Maroc sont prévues en septembre.