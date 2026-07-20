Sierra Leone : le président Julius Maada Bio inaugure le centre de conférences et le dépôt logistique de la CEDEAO à Lungi

Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a présidé ce jour à Lungi l'inauguration officielle du nouveau Centre international de conférences et du dépôt logistique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie marque un jalon majeur dans le renforcement de l'intégration régionale, de la diplomatie, ainsi que des mécanismes de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest.



Conçu selon des normes internationales, ce complexe moderne accueille les travaux de la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. L’événement a réuni un parterre exceptionnel de dirigeants et de diplomates, notamment le président de la Gambie Adama Barrow, le président du Cabo Verde José Maria Neves, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président de la Commission de la CEDEAO Omar Alieu Touray, la vice-secrétaire générale des Nations unies Amina J. Mohammed, ainsi que plusieurs vices-présidents et hauts dignitaires de la région.



Dans son allocution d'ouverture, le président Julius Maada Bio a qualifié cet ouvrage d'investissement hautement stratégique qui positionne la Sierra Leone comme un pôle de premier plan pour la diplomatie ouest-africaine. Le chef de l'État sierra-léonais a également souligné que le dépôt logistique attenant permettra à la CEDEAO d'accroître considérablement sa réactivité face aux crises humanitaires et sécuritaires dans la sous-région.