Sénégal : quand le discours de la ministre des Pêches prend l'eau en pleine interview

«C’est UN visite de travail et UN visite de Ziahr», «Je veux s’enquérir la situation», «Ils m’ont soumettre leurs besoins»: ces grossières fautes de langue qui auraient pu passer inaperçues suscitent la polémique et une vive raillerie sur les réseaux sociaux sénégalais. En cause : elles ont été prononcées par Amy Mara, ministre des Pêches et de l'Économie maritime.



Alors qu’elle était à Touba pour échanger, entre autres, avec les mareyeurs, commerçants et des acteurs de son secteur, la ministre a accordé une interview à la presse. Celle-ci, abondamment relayée, se caractérise par ses nombreuses fautes grammaticales et de syntaxes. Depuis lors, Amy Mara est la cible d’attaques, de critiques et de moqueries, ses détracteurs lui reprochant de n’avoir pas le niveau requis pour le poste qu’elle occupe.



«Quand la politique prend le dessus sur l’efficacité républicaine, on produit de la médiocrité ostentatoirement répréhensible par les électeurs très sévères. Les élections locales du 20 décembre 2026 arrivent. Préparez vous !», a averti Akhenaton Aton, suivi par plus de 80.000 personnes sur Facebook.