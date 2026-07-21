Sénégal : quand le discours de la ministre des Pêches prend l'eau en pleine interview

«C’est UN visite de travail et UN visite de Ziahr», «Je veux s’enquérir la situation», «Ils m’ont soumettre leurs besoins»: ces grossières fautes de langue qui auraient pu passer inaperçues suscitent la polémique et une vive raillerie sur les réseaux sociaux sénégalais. En cause : elles ont été prononcées par Amy Mara, ministre des Pêches et de l'Économie maritime.
Alors qu’elle était à Touba pour échanger, entre autres, avec les mareyeurs, commerçants et des acteurs de son secteur, la ministre a accordé une interview à la presse. Celle-ci, abondamment relayée, se caractérise par ses nombreuses fautes grammaticales et de syntaxes. Depuis lors, Amy Mara est la cible d’attaques, de critiques et de moqueries, ses détracteurs lui reprochant de n’avoir pas le niveau requis pour le poste qu’elle occupe.
«Quand la politique prend le dessus sur l’efficacité républicaine, on produit de la médiocrité ostentatoirement répréhensible par les électeurs très sévères. Les élections locales du 20 décembre 2026 arrivent. Préparez vous !», a averti Akhenaton Aton, suivi par plus de 80.000 personnes sur Facebook.
Alors qu’elle était à Touba pour échanger, entre autres, avec les mareyeurs, commerçants et des acteurs de son secteur, la ministre a accordé une interview à la presse. Celle-ci, abondamment relayée, se caractérise par ses nombreuses fautes grammaticales et de syntaxes. Depuis lors, Amy Mara est la cible d’attaques, de critiques et de moqueries, ses détracteurs lui reprochant de n’avoir pas le niveau requis pour le poste qu’elle occupe.
«Quand la politique prend le dessus sur l’efficacité républicaine, on produit de la médiocrité ostentatoirement répréhensible par les électeurs très sévères. Les élections locales du 20 décembre 2026 arrivent. Préparez vous !», a averti Akhenaton Aton, suivi par plus de 80.000 personnes sur Facebook.
Par ailleurs, l’argument du «trac devant les cameras» invoqué par les défenseurs de la ministre a été rejeté par de nombreux internautes. «Elle est une calamité aussi bien à l’oral qu’a l’écrit», a ironisé Ndiaye Diatta Ndiaye, qui a pris le soin de ressusciter une publication du 31 juillet 2025, où les propos de la ministre étaient truffés de fautes. Au même moment, Fatim Diop, une autre internaute a estimé aussi que même si le français n’est pas la langue maternelle du Sénégalais, «il y a un minimum à faire», surtout pour une ministre.
Katy Sow, très active sur les réseaux sociaux et qui se réclame du parti Pastef (majorité parlementaire), a fustigé les approximations grammaticales de la ministre, avec un brin d’ironie. «No comment ! Quand des secteurs aussi stratégiques sont confiés à des profils de ce niveau, il ne faudrait pas s’étonner des résultats», a-t-elle dit.
Pour rappel, Amy Mara Dièye a intégré le gouvernement formé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô le 1er juin 2026. Membre du Pastef, elle avait bravé la décision de son parti, qui a refusé de siéger au gouvernement en raison de «divergences profondes» dans la gouvernance du pays. Depuis lors, elle affiche publiquement un soutien et une fidélité sans faille au président Bassirou Diomaye Faye. Elle s'est d'ailleurs proclamée «première militante» du grand parti présidentiel en cours de structuration.
Pour rappel, Amy Mara Dièye a intégré le gouvernement formé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô le 1er juin 2026. Membre du Pastef, elle avait bravé la décision de son parti, qui a refusé de siéger au gouvernement en raison de «divergences profondes» dans la gouvernance du pays. Depuis lors, elle affiche publiquement un soutien et une fidélité sans faille au président Bassirou Diomaye Faye. Elle s'est d'ailleurs proclamée «première militante» du grand parti présidentiel en cours de structuration.
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