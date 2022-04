Coupe du monde : Macky Sall assure que les Lions auront « tout le soutien nécessaire »

Dans son discours à la nation, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, le président Macky Sall, a rendu "un vibrant hommage" aux Lions du football qualifié à la coupe du monde 2022, et leur a assuré qu’ils continueront à recevoir de l’Etat "tout le soutien nécessaire".



« Je rends un vibrant hommage à nos vaillants Lions, qui nous ont offert la première CAN de notre histoire, et la 2e qualification consécutive de notre pays à la Coupe du monde de football », a-t-il dit avant de remercier les joueurs de l’équipe nationale de football, leur coach et leur encadrement.



« Nos prières et vœux ardents de succès vous accompagnent sur la route du Mondial 2022. Comme toujours, l’Etat sera à vos côtés pour vous apporter tout le soutien nécessaire », a assuré le chef de l’Etat, aux pensionnaires de l’équipe nationale de football.



Le Sénégal, logé dans la poule A du Mondial, sera opposé aux Pays-Bas en ouverture de cette compétition, le 21 novembre prochain. Les Lions vont ensuite jouer le pays organisateur, le Qatar, le 25, avant de rencontrer l’Equateur, le 29 novembre, à Doha, pour leur dernier match comptant pour la phase de poules.