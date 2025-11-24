Coupe du monde U17 : l’Autriche et le Portugal s'affronteront en finale à Doha

Lundi, dans la capitale qatarienne, l'Autriche a remporté la première demi-finale aux dépens de l'Italie. Les Autrichiens l'ont emporté 2-0 grâce à un doublé de Johannes Moser (57e et 90e+3), meilleur buteur du tournoi avec désormais 8 buts au compteur. Ce sera la première finale de Coupe du monde pour une équipe d'Autriche, toutes catégories d'âge confondues.

En début de soirée, le Portugal s'est imposé aux tirs au but contre le Brésil dans la seconde demi-finale, qui opposait le champion d'Europe à celui d'Amérique du Sud. Le temps réglementaire s'est achevé sur un nul blanc. Aux tirs au but, il a fallu arriver au septième tireur de chaque équipe avant de voir les Portugais émerger 6-5.

Le match pour la troisième place mettra aux prises le Brésil et l’Italie, jeudi à 12h00 GMT.

La finale de la Coupe du monde de football pour les joueurs de moins de 17 ans opposera l'Autriche au Portugal, jeudi à Doha à 16h00 GMT.