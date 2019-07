Coupe du monde de football féminin: les Etats-Unis conservent leur titre

La Coupe du monde 2019 de football en s’imposant (2 – 0) face aux Néerlandaises, championnes d’Europe en titre. Elles remportent ainsi leur quatrième coupe du monde et conservent le titre remporté en 2015 face aux Japonaises.



C’est l’attaquante Megan Rapinoe qui a ouvert le score sur un pénalty à la 62ème minute, – son sixième but depuis le début du Mondial – suivie de près par le but de sa coéquipière Rose Lavelle à la 69ème : une frappe croisée “dévastatrice”, jubile le New York Times.



Les États-Unis “battent le record du plus grand nombre de buts marqués en Coupe du monde”, relève le magazine sportif ESPN