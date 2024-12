Coupe du monde des Clubs : un choc pour le PSG, Manchester City avec la Juventus... Le tirage complet !

Trente-deux équipes, douze de la zone Europe (UEFA), six pour la zone Amérique du Sud (CONMEBOL), quatre des zones Asie (AFC), Afrique (CAF) et Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF), puis une de la zone Océanie (OFC), mais aussi un représentant pour le pays hôte, en l'occurrence les États-Unis : le plateau de la première Coupe du monde des Clubs dans son nouveau format, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet prochains, a de quoi faire saliver.

Le PSG avec l'Atletico

Tête de série et seul représentant français dans cette compétition, le Paris Saint-Germain était relativement protégé puisqu'il était assuré d'éviter Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich. Placé dans le groupe B, le champion de France retrouvera l'Atletico Madrid, qui s'était imposée au Parc des Princes (1-2), il y a tout juste un mois en Ligue des Champions. L'occasion pour les Parisiens de prendre leur revanche après un dernier duel très frustrant.

Les Franciliens croiseront également le fer avec Botafogo. L'écurie brésilienne, qui appartient à John Textor, vient tout juste de remporter la première Cope Libertadores de son histoire face à l'Atlético Mineiro (3-1) et n'est plus qu'à un point de gagner un premier championnat depuis 1995.

Enfin, les hommes de Luis Enrique se retrouveront sur la route des Seattle Sounders, tout juste éliminés en finale de la conférence ouest en MLS par le Los Angeles Galaxy (0-1).

Manchester City-Juventus au programme

Dans les autres groupes, on aura droit à un seul choc qui opposera deux équipes européennes puisque Manchester City et la Juventus ont été placés dans le groupe G. Les Skyblues et les Bianconeri affronteront également le Wydad AC, champion d'Afrique 2022 et finaliste en 2023, mais également le champion d'Asie, Al Aïn.

Le champion d'Europe en titre, le Real Madrid, a hérité du RB Salzbourg, d'Al Hilal, meilleure équipe d'Arabie Saoudite et équipe asiatique la plus impressionnante du moment, ainsi que du CF Pachuca.

Le dernier duel entre équipes du Vieux Continent mettra aux prises le Bayern Munich et Benfica, qui tenteront de se défaire de Boca Juniors et de l'Auckland City FC, douze fois vainqueur de la Ligue des Champions de l'OFC depuis 2006. Si Chelsea retrouvera Flamengo, Club Léon et l'ES Tunis, l'Inter a eu droit à River Plate, au CF Monterrey et à l'Urawa Red Diamonds. Les deux groupes les plus équilibrés sont assurément le A (Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami) et le F (Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns).

Le tirage complet de la phase de groupes de la Coupe du monde des Clubs 2025 :

Groupe A : Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami

Groupe B : PARIS SG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Groupe C : Bayern Munich, Auckland City FC, Boca Juniors, Benfica

Groupe D : Flamengo, ES Tunis, Chelsea, Club Léon

Groupe E : River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter

Groupe F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

Groupe G : Manchester City, Wydad AC, Al Aïn, Juventus

Groupe H : Real Madrid, Al Hilal, CF Pachuca, RB Salzbourg

