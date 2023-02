Coupe du monde des clubs : le Real Madrid, un nouveau sacre ou une crise ?

Avec sa cohorte de blessés et sa méforme actuelle, le Real Madrid n'a pas le choix : pour éviter une crise, il doit remporter le Mondial des clubs disputé cette semaine au Maroc, en commençant par sa demi-finale contre les Egyptiens d'Al-Ahly mercredi (19h00).



Le doute s'installe : le Real Madrid, recordman du nombre de sacres dans la compétition (quatre titres en 2014, 2016, 2017, 2018) s'est envolé pour Rabat avec l'objectif de gagner un nouveau trophée, en faisant abstraction des pépins qui larvent le quotidien du club merengue, relégué à huit points du FC Barcelone en championnat.



Le plus gros d'entre eux concerne Karim Benzema. Touché à l'arrière du genou droit jeudi contre Valence en Liga (2-0), le Ballon d'Or 2022 n'est pas dans le groupe des 22 joueurs retenus pour le Mondial des clubs. Idem pour le gardien belge Thibaut Courtois, touché à une jambe durant l'échauffement d'avant-match dimanche à Majorque, où le Real Madrid s'est incliné (1-0).



Cette défaite concerne la Liga, maintenant nous avons le regard tourné vers le Mondial des clubs. On va y aller avec beaucoup d'enthousiasme, avec des difficultés aussi, mais on va tâcher de les gérer de la meilleure des manières", a tenté de balayer Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match dimanche.



Blessures en pagaille

Et ces "difficultés" ne se résument pas aux absences de Karim Benzema et Thibaut Courtois. Le Real Madrid, auteur d'un début d'année 2023 mitigé (défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier en Arabie Saoudite, contre-performances en Liga...), doit composer avec des blessures en pagaille qui enrayent le plan de jeu du technicien italien.



Le dernier à rechuter a été Eden Hazard, cette semaine. Le Belge, très peu utilisé depuis le début de saison, souffre d'une tendinite au genou gauche et sera absent encore une semaine environ.



Lucas Vazquez (entorse de la cheville) et Ferland Mendy (lésion à la cuisse gauche), blessés depuis de longues semaines, ne reprendront pas de sitôt. Eder Militao, sorti comme Karim Benzema contre Valence jeudi, sera peut-être disponible pour la finale du Mondial, en cas de qualification. Et c'est sans parler de David Alaba, d'Aurélien Tchouaméni et de Dani Carvajal, qui reviennent eux aussi de blessure.



Al Ahly en demie

Ce voyage au Maroc ne ressemble donc pas à des vacances pour les joueurs de la "Maison blanche", qui vont enchaîner près de 16 matches en huit semaines en ce début d'année. D'autant que l'adversaire du Real en demie est un gros morceau de la compétition, traditionnellement chasse gardée du représentant européen, il est vrai.



Géant égyptien, Al-Ahly s'est qualifié pour les demi-finales après une victoire (1-0) contre les Seattle Sounders samedi, grâce à un but de Mohamed Afsha en fin de match (88e), après avoir débuté par une victoire nette contre les Néo-Zélandais d'Auckland City (3-0).



La formation cairote aux 10 Ligues des champions d'Afrique est présente lors de cette édition 2023 même si elle a perdu la dernière finale de C1 continentale contre le Wydad Casablanca, le club "hôte" cette année.



Troisième des éditions 2020 et 2021, Al-Ahly n'en demeure pas moins invaincu depuis août dernier et une défaite en championnat contre El Gaish. Pas de quoi en théorie effrayer l'ogre madrilène, qui affronterait ensuite en finale - sauf surprise là aussi - les Brésiliens de Flamengo. Mais avec ce Real perclus de douleurs, un léger doute est permis.



Avec AFP