Coupe du monde : le Maroc souhaite construire le plus grand stade du monde pour l’édition 2030

Dans le cadre de sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc voit grand. Le Royaume souhaite construire un stade au nord de Casablanca, d’une capacité de 115 000 places. Cette enceinte deviendrait ainsi la plus grande au monde.



Le Maroc ne manque pas d’ambition. Dans le cadre de sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le pays du Maghreb prévoit de construire ce qui pourrait être le plus grand stade de football au monde.



Un consortium d’architectes mandaté pour les travaux



Cette enceinte pourrait accueillir 115 000 spectateurs, soit un peu plus que celui du « 1er mai », à Pyongyang, en Corée du Nord.

La réalisation de ce stade gigantesque, sur un site d’une superficie de 100 hectares, a été confiée à un consortium d’architectes.



Leur sélection a été opérée par l’agence nationale des équipements publics du Maroc (ANEP). Ce nouveau stade doit être situé dans la province de Benslimane, à 38 kilomètres au nord de Casablanca.