Coupe du roi : auteur d’un triplé, Benzema conduit le Real Madrid en finale

Après une courte défaite à l'aller, le Real Madrid devait inverser la tendance face au Barça, afin d'atteindre la finale de la Coupe du roi.



Au Camp Nou, les Madrilènes ont surclassé leur ennemi (0-4), et assurés leur qualification. Vinicius (45e) a lancé les hostilités, et via un triplé, Benzema (50e, 58e, 80e) a anéanti les espoirs des Catalans.



Le Real Madrid va croiser Osasuna en finale, le 6 mai prochain.