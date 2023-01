Coupe du roi : encore un clasico Real Madrid / FC Barcelone en demi-finale

Les demi-finales de la Coupe du roi d’Espagne offriront un clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, tandis qu’Osasuna et l’Athlétic Bilbao s’affronteront pour le second billet de la finale.

Moussa Ndongo

