CoupeDeFrance - L’OM se qualifie de justesse contre un club de N2

L'OM est passé tout près d'une élimination dès les 32es de finale de Coupe de France, comme la saison dernière au même tour face aux amateurs d'Andrézieux (N2, 0-2). Cette fois, l'histoire s'est mieux terminée, mais Trélissac (N2) a poussé les Marseillais jusqu'aux tirs au but après un score de parité à l'issue de la prolongation (1-1).



Le film du match

À Limoges, où la rencontre était délocalisée, le club de National 2 a marqué au bout de... 21 secondes, quand Abdoulaye Diaby est venu contrer un dégagement de Yohann Pelé, après une passe un peu molle de Bouna Sarr. Le club phocéen a égalisé rapidement grâce à un lob de Dimitri Payet (1-1, 20e) et a eu quelques occasions de plier l'affaire. Mais l'arbitre, M. Brisard, a refusé un but valable à Dario Benedetto (22e) et il ne s'est pas passé grand-chose ensuite, à part l'expulsion de Hiroki Sakai pour deux cartons jaunes mérités en deux minutes (88e, 90e).



Pelé s'est rattrapé

Le Japonais sera suspendu contre Rennes, vendredi, en Ligue 1 (20h45). Les hommes d'André Villas-Boas se sont montrés trop maladroits ensuite pendant la prolongation, où Marley Aké (113e), Payet ou Nemanja Radonjic dans la même minute (116e) ont eu de belles opportunités de ne pas aller aux tirs au but. Pendant la séance remportée 4-2 par l'OM, Pelé s'est bien rattrapé de son erreur initiale en sortant les tirs de Diakhaby et du capitaine Gnaleko. Aucun Marseillais (Payet, Strootman, Rongier, Perrin) n'a tremblé. Ils continuent l'aventure en Coupe de France.