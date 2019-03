Couplage des élections : Le Ps rejette l’idée de Me Aïssata Tall Sall

«Nous venons de boucler la Présidentielle qui a donné Macky Sall vainqueur. Et le Président sortant n’a même pas encore prêté serment pour son second mandat. De ce fait, il est inopportun de porter sur la place publique des débats par rapport aux élections futures». Ces propos sont de Me Moussa Bocar Thiam qui se prononçait sur l’idée soulevée par Aïssata Tall Sall qui est de coupler les Locales et les Législatives cette année.



Le porte-parole adjoint de la formation socialiste qui participait jeudi à la réunion du Secrétariat exécutif national de son parti d’expliquer que de toute façon, son parti n’a pas le temps de se pencher sur des projections tenues à des moments pareils.



Revenant sur le dialogue auquel a appelé Macky Sall, l’avocat indique que c’est dans l’intérêt du Sénégal qu’il l’a fait et que les partis de l’opposition ont le devoir d’y répondre. Selon lui, cet appel est venu à son heure surtout avec l’approche des Locales. Car, estime-t-il, c’est une chance et l'opposition doit la saisir pour tabler sur les grandes questions.