Couplage des élections : le RP se dit favorable

Le couplage des prochaines élections locales et des Législatives est une excellente idée. C’est du moins l’avis du Parti de la réforme (Rp) exprimé par son Secrétaire général Amadou Dawo Diallo qui a fait face à la presse samedi.



«Il n’est pas dans l’intérêt du Sénégal d’aller chaque année à des élections. Donc, il est plus avantageux de coupler les Législatives et les Locales, ce qui garantira une stabilité au Sénégal pendant au moins 4 ans».



Cependant, relève M. Ba, cette proposition doit être débattue lors du dialogue auquel a appelé le Président Macky Sall, au soir de la proclamation des résultats de la Présidentielle du 24 février dernier par le Conseil Constitutionnel l’accréditant de 58,26% des suffrages.



D’ailleurs, ajoute-t-il pour souligner l’importance de ce dialogue, des sujets majeurs tels que la bonne gouvernance, la démocratie, la gestion du pétrole et du gaz, méritent de recueillir l’avis de tous les Sénégalais susceptibles d’apporter une plus-value.



Se prononçant sur les Locales à venir, M. Ba informe que son parti ne s’est pas encore prononcé sur le sujet. Mais en attendant, ils se contentent d’observer l’environnement politique, avant de se déterminer dans un avenir plus ou moins proche.