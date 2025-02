Cour des Comptes : le rapport révèle que le gouvernement précédent du Sénégal a faussement rapporté les données économiques clés

La Cour des Comptes du Sénégal a publié ce 12 mercredi un rapport tant attendu sur les finances du pays. Ce même rapport a vient que l’ancien gouvernement avait faussement rapporté des données économiques essentielles, notamment la dette et les chiffres du déficit.



Les euro-obligations souveraines du Sénégal ont chuté après la publication du rapport. La maturité en dollars 2033 a enregistré les plus fortes pertes, perdant plus de 2 cents pour atteindre 79,95 dollars à 14h13 GMT.



Le président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en avril 2024, a ordonné un audit qui a révélé que la dette et le déficit budgétaire étaient bien plus élevés que ce que l’administration de l’ancien président Macky Sall avait rapporté.



À la suite de l’audit, le gouvernement de Faye a décidé en juin de ne pas soumettre une demande de décaissement supplémentaire dans le cadre de son programme de crédit de trois ans de 1,8 milliard de dollars avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Le FMI a suspendu le programme en attendant l’examen du rapport de la Cour des Comptes. Un porte-parole du FMI a indiqué la semaine dernière que le Fonds collaborait étroitement avec les autorités sénégalaises pour identifier leurs besoins en matière de développement des capacités et mettre en œuvre des mesures correctives.



“Les travaux réalisés par la Cour montrent que la dette restante est plus élevée que celle indiquée dans les documents de rapport”, indique le rapport de la Cour.

À la fin de 2023, la dette totale s’élevait à 99,67 % du Produit Intérieur Brut (PIB), contre un chiffre précédemment enregistré de 74,41 %.

Le document, qui couvre les finances publiques de 2019 à mars 2024, précise qu’il a également détecté d’autres anomalies et des divergences de données entre les chiffres rapportés et les chiffres réels.

“Le déficit calculé et rapporté au FMI pour la période en revue est très éloigné de sa valeur réelle, si l’on prend en compte le volume exact des décaissements de prêts pour les projets”, indique le rapport de la Cour.



Le déficit budgétaire révisé pour 2023 s’élevait à 12,3 % du PIB, contre 4,9 % rapporté par l’administration précédente, a précisé la Cour.



Avec Reuters