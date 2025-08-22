Cour suprême : Barthélémy Dias saisit la chambre administrative pour surseoir à l’élection du maire de Dakar

Sa requête en sursis à exécution, ainsi que la notification adressée au maire intérimaire de Dakar et au préfet du département, visent à empêcher la tenue de la session municipale convoquée pour le lundi 25 août 2025 sur injonction du préfet.

Désormais, l’attention est tournée vers la décision de la Cour suprême : si le sursis est accordé, l’élection d’un nouveau maire sera suspendue jusqu’au règlement du contentieux principal.

Pour rappel, neuf mois après la destitution de Barthélémy Dias, le préfet de Dakar a instruit l’organisation d’une élection pour pourvoir le poste vacant. La date a été fixée au 27 août par la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, qui a convoqué une session extraordinaire du Conseil municipal.

Cette initiative a provoqué de vives réactions au sein de la classe politique et de l’opinion publique, beaucoup estimant qu’il aurait été plus judicieux d’attendre le verdict de la Cour suprême avant d’engager le processus électoral.

Barthélémy Dias a introduit un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral le déclarant « démissionnaire d’office », arrêté qui a conduit à la convocation d’un conseil municipal en vue d’élire un nouveau maire.