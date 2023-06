Cours en ligne pour terminer l’année: le Collectif des Amicales dit niet

Le Collectif des Amicales de l'UCAD est l'instance suprême représentative de tous les étudiants de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar sans distinction aucune et dont la vocation première est la défense des intérêts matériels et moraux de ces dits étudiants.

C'est avec stupéfaction et la plus grande désolation que le Collectif a appris la décision irréfléchie, irresponsable et unilatérale du Recteur de l'Université qui, en réunion avec son Conseil Académique, a décidé de poursuivre les enseignements à distance. En d'autres termes, la tenue des cours pour le reste l'année universitaire 2022-2023 se fera en ligne.



Le Collectif, la seule voix autorisée et indépendante des étudiants de l'UCAD rejette catégoriquement cette décision irrespectueuse à plus forte raison le simple fait que l'étudiant sénégalais, qui, habitué à des conditions d'études précaires n'est même pas équipé d'un ordinateur ou d'une tablette lui permettant de suivre des enseignements à distance. A cela s'ajoutent d'autres dispositions impossibles à respecter telles qu'une couverture Internet globale et de qualité pour ne citer que celles-là.



Par ailleurs, le Collectif s'indigne et fustige cette attitude récidiviste et irresponsable de l'autorité rectorale de l'université qui, en de pareilles circonstances n'a daigné s'asseoir avec les représentants légaux des étudiants pour qu'ensemble des décisions responsables allant dans le sens de l'intérêt exclusif de l'étudiant puissent être prises.

A ses mandataires Etudiants, le Collectif rassure que cette décision n'engage que ses signataires et que nulle reprise n'est envisageable si ce n'est que celle-ci ait déjà été discutée avec toutes les parties prenantes.

Pour



Finir, le Collectif lance un appel i tous les étudiants de l'UCAD à boycotter l'inscription dans la plateforme en signe de désobéissance de cette décision rectorale car s'inscrire reviendrait à se plier à cette forfait

Le Collectif des Amicales de l'UCAD réitère son engagement à défendre l'intérêt matériel et moral de l'étudiant ucadien.