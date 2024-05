Cousinage à plaisanterie : Foundiougne va abriter un festival de deux jours

Foundiougne (172 km de Dakar, région de Fatick) sera du 13 au 14 juillet prochain la capitale du festival du cousinage à plaisanterie. Cet évènement, selon le président à l'organisation, Cheikh Sanou Mône Diouf est une occasion pour rassembler les populations d'ethnies différentes autour du cousinage à plaisanterie. Ce festival sera également une belle occasion d'étaler une série d'activités. Car il est prévu l'organisation d'une foire commerciale, des plateaux artistiques, des panels, des démonstrations d’art culinaire, la lutte traditionnelle, entre autres. Le tout sera couronné par un forum axé sur le thème : ”cousinage à plaisanterie et cohésion sociale”.



Le choix du thème, à en croire le président à l'organisation, " est pour rassembler des communautés et œuvrer à la paix et la cohésion sociale". De plus, explique Cheikh Sanou Mône Diouf, " la parenté plaisante demeure un lien ancestral qui existe au Sénégal entre les communautés joola, sérère, pulaar, lébou, etc., il est important de s’appuyer sur ces legs à travers de telles initiatives" .