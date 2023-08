Coût élevé de la vie, pandémies, crise climatique, conflits : les jeunes exigent des compétences et un apprentissage leur garantissant un emploi futur

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2023, la plus grande enquête au monde sur les jeunes révèle que 40 % des plus de 700 000 personnes interrogées considèrent l'éducation, les compétences et l'emploi comme des moyens d'assurer leur sécurité future, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le projet recueille les voix de plus d'un million de jeunes et alimente un "programme d'action mondial pour les adolescents", qui sera lancé lors d'un forum mondial des adolescents en octobre 2023.





Les résultats provisoires de "Ce que veulent les jeunes", un projet d'enquête massive entrepris par le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) ont été présentés ce 10 août par le biais d'un tableau de bord public, lancé à la veille de la Journée internationale de la jeunesse 2023, le 12 août,





« L'enquête demande aux jeunes âgés de 10 à 24 ans d'exprimer, avec leurs propres mots, ce qu'ils souhaitent le plus pour leur propre bien-être, donnant ainsi la parole à beaucoup de ceux qui n'ont tout simplement jamais été interrogés, y compris dans les contextes fragiles et à faibles ressources », peut-on lire dans le communiqué.





Parmi les 713 273 répondants âgés de 10 à 24 ans, poursuit le document, le « principal intérêt exprimé par les jeunes (40,5 %) concerne l'apprentissage, les compétences, l'éducation, les aptitudes et l'employabilité (40,5 %), reflétant un intérêt marqué pour la stabilité de l'emploi, la sécurité financière et matérielle et l'indépendance. Ce résultat se retrouve dans toutes les tranches d'âge, en particulier chez les 15-19 ans (47,2 %) et les adolescentes (49,2 %), qui citent fréquemment le besoin d'"opportunités d'apprentissage" et d'"éducation de qualité ».







PMNCH vise à obtenir des réponses d'au moins un million de jeunes d'ici octobre 2023, date à laquelle l’alliance organisera le « Forum mondial des adolescents un rassemblement virtuel et le plus grand événement mondial à ce jour axé sur le bien-être des adolescents, dans le cadre de la campagne 1.8 de jeunes pour le changement, lancée en octobre 2022 », indique le communiqué.



Les besoins en temps réel d'une population négligée



L'enquête est basée sur une question simple mais puissante : "Pour améliorer mon bien-être, je voudrais...". Les jeunes sont invités à utiliser leurs propres mots pour exprimer leurs idées. Les mots les plus fréquemment choisis par les répondants sont les suivants : éducation", "santé", "école", "opportunité", "emploi" et "accès". Les expressions les plus fréquemment choisies sont "santé mentale", "bonne santé", "bonne éducation", "éducation à la santé reproductive", "opportunité d'apprentissage" et "opportunité d'emploi".



« Les jeunes des pays à revenu faible et intermédiaire sont parmi les plus touchés par notre monde de plus en plus fragile, notamment par les perturbations de l'enseignement scolaire du fait de la pandémie, l'insécurité alimentaire des ménages et le manque de revenus, les préoccupations croissantes en matière de santé mentale, la crise du coût de la vie et l'aggravation de l'impact des changements climatiques », précise le communiqué.



Pour ceux qui disposent des connaissances et des outils adéquats, les « médias sociaux permettent aux jeunes leaders et aux personnes influentes de se faire entendre. Mais pour trop d'autres, leur voix reste inaudible. Ceux qui maîtrisent les politiques et les outils d'investissement ne sont pas informés et ne peuvent accéder à des données significatives. L'initiative "Ce que veulent les jeunes" vise à changer cette situation ».





Principaux résultats



Parmi les autres besoins et préoccupations exprimés par les jeunes figurent "la sécurité et un environnement favorable" (21,2 %) et "une bonne santé et une alimentation optimale" (16,3 %).

Les plus jeunes répondants à l'enquête avaient des préoccupations spécifiques : le besoin de "sécurité et d'un environnement favorable" a été cité par 11,0 % des répondants âgés de 15 à 19 ans, 8,4 % de ceux âgés de 20 à 24 ans et 1,8 % de ceux âgés de 10 à 14 ans. Les garçons adolescents veulent "de l'eau propre" et "de bonnes routes", tandis que les adolescentes ajoutent "des serviettes hygiéniques gratuites" à la liste, en plus de "de l'eau propre".





« Dans l'ensemble, près de la moitié des personnes interrogées (47,2 %) sont âgées de 15 à 19 ans, dont 25,7 % de filles et 21,5 % de garçons. Parmi eux, l'âge moyen est de 16 ans, ce qui représente 13% du total des répondants. Le groupe des adolescents les plus jeunes (10 ans) était le moins représenté (1,2 %), tandis que le groupe des adolescents et des jeunes les plus âgés (24 ans) représentait 7,3 % des répondants ».





« Environ 1 % des répondants se sont identifiés comme homme trans, femme trans, genre fluide, bispirituel, nonbinaire, agenre, autre, ou ont préféré ne pas dire leur genre », précise-t-on dans le communiqué.





« Plus des deux tiers (68,8 %) des personnes interrogées étaient originaires de la région Afrique, suivie de l'Asie du Sud-Est (27,5 %) et d'une petite minorité d'Amérique latine. Jusqu'à présent, l'enquête a été menée en priorité dans les pays à revenu faible et moyen, afin de garantir que les voix les moins souvent entendues soient prises en compte. À l'avenir, l'enquête s'étendra aux pays à revenu élevé », souligne le document.



Programme d'action pour les adolescents



Les résultats en temps réel sont disponibles sur le tableau de bord numérique "Ce que veulent les jeunes", qui permet aux utilisateurs d'analyser les données et les tendances par thème, par sexe, par âge et par pays. Le tableau de bord est un outil public libre d'accès pour les étudiants, les jeunes acteurs du changement, les décideurs nationaux et les journalistes qui cherchent à comprendre et à répondre aux demandes des jeunes aux niveaux national et mondial. Les données du tableau de bord sont directement collectées à partir des réponses à l'enquête et ne proviennent pas de statistiques ou d'ensembles de données officielles des pays.





Au niveau mondial, le PMNCH rassemblera les résultats de l'enquête "Ce que veulent les jeunes" dans un "Programme d'action pour les adolescents", qui sera dévoilé lors du Forum mondial des adolescents, les 11 et 12 octobre 2023.





« L'adolescence est une phase critique du développement qui a des conséquences positives non seulement pour les adolescents, mais aussi pour les personnes de tous âges. Garantir le bien-être des adolescents est essentiel à la réalisation d'un avenir durable pour tous, et nécessite des approches intersectorielles qui répondent à la nature multidimensionnelle de leur développement. Les efforts déployés aujourd'hui pour assurer le bien-être des adolescents, en particulier des femmes, produiront un triple dividende pour les adolescents aujourd'hui, dans leur vie future et pour les générations à venir », a déclaré Helga Fogstad, directrice exécutive de PMNCH.