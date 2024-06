Couverture maladie universelle : plus de la moitié de la dette apurée

Les revendications des syndicalistes de la santé (Sames) portant sur la dette de l’Etat envers les structures hospitalières concernant le programme de la couverture maladie universelle (CMU) n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Les autorités en charge de la santé notamment de la Couverture maladie universelle ont donné une réponse favorable à ces revendications. En ce sens, le directeur de l’Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle a annoncé qu’une partie de la facture a été payée.



« Nous avons essayé ces jours-là d’apurer la dette. Il s’agissait de revoir toutes les factures faites à terme au comptant. Cela nous a permis de stabiliser aujourd’hui pour l’essentiel des structures sanitaires. On peut évaluer l’essentiel des dettes. Aujourd’hui, nous avons mobilisé 10 milliards de F CFA pour rembourser ces structures et nous avons stabilisé la dette », a déclaré Dr Cheikh Tacko Dieng, lors de la cérémonie de remise des chèques.



Présente à la cérémonie, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, a estimé que cet acte contribue à mettre en branle de nouvelles bases d’un partenariat avec les prestataires de soins.