Couvre-feu et état d'urgence : "Il n'a jamais été prévu que je parle mardi", déclare Aly Ngouille Ndiaye

L'information selon laquelle le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye va parler mardi a fait le tour du monde vendredi, suite à la prorogation de l'état d'urgence par le président Macky Sall.



Interpellé par nos confrères de L'Observateur, le ministre de l'Intérieur, a démenti cette sortie. " Non, il n'a jamais été prévu que je parle mardi. Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais personnellement, je ne me suis entretenu avec personne à ce sujet", a-t-il fait savoir.



Selon des sources au journal, jusque tard dans la nuit de vendredi, il n'était pas prévu la levée de la mesure de couvre-feu, instaurée depuis le 23 mars. "Cela nécessite d'abord une évaluation des derniers arrêtés pris par le ministre de l'Intérieur. Ce qui n'est pas encore fait. Ou bien qu'une situation exceptionnelle l'exige. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Nous nous concentrons sur le couvre-feu et suivons sa mise en oeuvre", a confié un haut cadre du ministère de l'Intérieur, qui ajoute "ni leur département ni leurs services n'ont travaillé sur une déclaration à faire mardi".