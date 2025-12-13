Réseau social
Transports en commun : AFTU annonce une baisse des tarifs
L’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) a annoncé le retour prochain de la sous-section à 100 FCFA sur l’ensemble de ses lignes à Dakar. La mesure concerne 72 lignes couvrant 52 communes sur 53 de la capitale.
 
« AFTU a le plaisir d’annoncer le retour prochain de la sous-section à 100 francs sur toutes nos lignes. Nous exploitons 72 lignes qui couvrent 52 des 53 communes de Dakar », a déclaré Mohamed Ndoye, membre du conseil d’administration de l’AFTU, sur les ondes de la RFM, repris par Senenews.
 
Concernant la date d’entrée en vigueur de cette mesure, il a précisé qu’elle devrait intervenir « dans les prochaines semaines ou dans un mois », assurant que l’association mettra tout en œuvre pour respecter ce délai.
Moussa Ndongo

Samedi 13 Décembre 2025 - 13:23


