Orpaillage clandestin : vaste opération de la gendarmerie à Bembou, 411 interpellations et des matériels saisis

Dans la continuité de l’opération déclenchée en début de semaine (08 décembre 2025) et visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources minières ainsi qu’à renforcer la sécurité des personnes et des biens, les éléments de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont conduit, le mercredi 10 décembre 2025, plusieurs patrouilles de sécurisation, activités de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins, contrôles de zone et actions d’assainissement dans la commune de Bembou et les localités environnantes.



Ces opérations ont porté sur le démantèlement de sites d’orpaillage clandestins, des contrôles de zone ainsi que des actions d’assainissement. Selon la Gendarmerie nationale, elles ont permis la saisie d’un important lot de matériels et de produits, dont une tonne de cyanure, du charbon actif, des cigarettes de contrebande, des boissons alcoolisées, du matériel électronique et énergétique, ainsi que de nombreux équipements utilisés dans l’orpaillage illégal.



Au total, les forces de l’ordre ont saisi notamment 101 groupes électrogènes, 24 motos, 19 motopompes, 48 marteaux-piqueurs, des tronçonneuses, des motopompes, des machines à sous, des machines cracheuses, des panneaux solaires, plusieurs bidons de carburant et d’huile, ainsi qu’un véhicule de type « kata-kata » transportant des planches de bois. Des substances prohibées et dangereuses, dont du Tramadol et des produits chimiques, ont également été récupérées, de même que des sacs de cailloux aurifères et du matériel de tamisage.



Par ailleurs, 411 personnes ont été interpellées au cours de ces opérations, dont 91 pour défaut de pièces d’identification. Elles sont poursuivies pour divers chefs d’accusation, notamment « l’importation frauduleuse de produits chimiques et la mise en danger de la vie d’autrui, l’offre et la cession de chanvre indien, l’exploitation de débits de boissons sans autorisation administrative, ainsi que le défaut de pièces d’identité. »



