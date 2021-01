Couvre-feu un mécanicien vole la carte professionnelle d’un policier pour circuler

Pour circuler tranquillement durant le couvre-feu dans les rues de la Médina, un quartier populeux de Dakar, M. Mboup a volé une carte professionnelle d’un policier. Malheureusement pour lui, il a été interpelé mercredi, vers les coups de 22 heures.



En effet, les limiers du commissariat de la Médina, en procédant à la vérification des cartes d’identité, ont mis la main sur le mis en cause. Interrogé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Fouillé à corps, il a été trouvé en possession d’une fausse carte professionnelle et d’une pièce d’identité ne lui appartenant pas.



Mboup révèle aux enquêteurs qu’il s’est procuré la carte dans le cadre de ses activités de mécanicien. « J’ai trouvé ladite carte au Commissariat du point E il y a de cela une semaine, et je l’ai soustraite pour mes déplacements dans le cadre du couvre-feu », a-t-il soutenu.



Le mis en cause, âgé de 33 ans et mécanicien de profession, est un habitué des faits. En 2019, il a été déféré pour usurpation de fonction et extorsion de fonds par le Commissariat centrale de Dakar. Il avait écopé de 5 mois de prison ferme, a rappelé L'As qui donne l'information.