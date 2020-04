Covid-19 : 1 438 nouveaux décès en France en 24 h, une forte hausse due à un rattrapage dans les données

Les autorités sanitaires françaises ont enregistré, mercredi, 1 438 décès supplémentaires lors de ces dernières 24 heures pour un bilan total de 17 617 décès, hôpitaux et Ephad confondus. Mais, pour la première fois, le nombre d'hospitalisations est en baisse sur le territoire français.



C'est le pire bilan quotidien en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Mercredi 15 avril, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé que 1 438 décès supplémentaires dus au coronavirus avaient été recensés en France ces dernières 24 heures.



Un chiffre alarmant qui s'explique notamment par le retard pris dans la saisie et les mises à jour des données au cours du week-end de Pâques. La France avait enregistré mardi son plus lourd bilan en 24 heures avec 762 nouveaux décès.



Le nombre de personnes traitées dans des unités de soins intensifs en France a, cependant, baissé pour une septième journée consécutive, a dit Jérôme Salomon. Quelque 6 467 personnes se trouvent actuellement en réanimation.



