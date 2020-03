Covid-19: Air Sénégal annonce deux vols spéciaux de rapatriement vers la France à partir de ce vendredi

Les ressortissants français bloqués au Sénégal vont pouvoir commencer à retourner en France dès ce vendredi. La compagnie nationale Air Sénégal Sa, va ouvrir spécialement ses lignes à destination de la France pour effectuer deux vols spéciaux dans le but de rapatrier ces Français.



Le premier vol est prévu ce vendredi 27 mars à 14 heures alors que le second, aura lieu le dimanche 29 mars à la même heure. La compagnie invite tous les passagers désireux de retourner en France à se rapprocher de la compagnie pour plus d'information.