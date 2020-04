Covid 19: Cyril Ramaphosa nomme 4 envoyés spéciaux

Le chef de l'Etat sud-africain, président en exercice de l'Union Africaine a choisi 4 économistes de renom pour piloter la mobilisation d'un soutien international aux efforts de l'Afrique dans la lutte contre le covid19.



Les 4 personnalités sont.



- Dr Okonjo-Iweala, économiste experte en développement de renommée internationale. Elle a rempli deux mandats en tant que ministre des finances de la République fédérale du Nigeria. Elle a également été directrice générale de la Banque mondiale.



- Dr Donald Kaberuka également économiste et ancien président et président du conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD). Ancien ministre des finances du Rwanda il a été nommé en 2016 envoyé spécial de l'Union africaine pour le financement durable de l'UA et le financement de la paix en Afrique.



-M. Trevor Manuel a été le plus ancien ministre des finances de la République d'Afrique du Sud et a dirigé la Commission nationale de planification du pays. En 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa l'a nommé envoyé spécial pour l'investissement afin de mobiliser les investisseurs nationaux et internationaux dans le cadre de la campagne nationale d'investissement du pays.



-M. Tidjane Thiam est banquier et homme d'affaires. Il est l'ancien directeur général du Crédit Suisse et a également occupé les postes de directeur financier et de directeur général d'une autre grosse institution financière internationale.



Les envoyés spéciaux seront chargés de solliciter un soutien rapide et concret, conformément aux engagements pris par le G20, l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales.



Le président de l'UA a déclaré que la nomination de ces envoyés spéciaux qui bénéficient de relations de longue date au sein de la communauté financière internationale va accélérer le processus d'obtention d'un soutien économique pour permettre aux pays du continent de répondre rapidement à cette grave urgence de santé publique.



"Nous devons maintenant nous concentrer sur les efforts visant à mobiliser toutes les ressources à notre disposition pour faire en sorte que cette pandémie soit contenue et n'entraîne pas l'effondrement des économies et des systèmes financiers déjà en difficulté sur le continent" a déclaré le président Ramaphosa.