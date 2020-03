Covid-19 : Eiffage Concessions débloque 20,5 millions pour appuyer l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque

Pour barrer la route à la pandémie du nouveau Coronavirus, Eiffage Concessions, à travers l’Autoroute de l’Avenir Dakar-AIBD, a décidé d’apporter son soutien au secteur de la santé. C’est dans ce sens que l’hôpital Youssou Mbargane Diop, situé dans le département de Rufisque (Dakar) a bénéficié d’un lot d’équipements d'une valeur de 20,5 millions de F Cfa. C’est ce qu’a fait savoir le Directeur Général de la structure sanitaire, Cheikh Mbaye Seck, dans un entretien avec PressAfrik. Il informe que c’est l’entreprise elle-même qui les a « contactés pour demander leurs besoins afin de les appuyer ».



« Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, l’Autoroute de l’Avenir nous a appuyés en mettant 20,5 millions de F Cfa à notre disposition. Ce qui est intéressant dans ce geste, ce sont deux choses : un, parce qu’ils ne sont pas à leur premier geste. L’année dernière, ils ont eu à nous accompagner en équipant le bloc de la maternité et le bloc de chirurgie d’un montant de 50 millions de F Cfa », a-t-il salué, d’entrée.



M. Seck de poursuivre : « ensuite, cette année également, ils ont promis de nous accompagner pour réhabiliter l’hôpital, entre temps l’épidémie de covid-19 a commencé et c’est eux-mêmes qui sont venus vers moi, pour me dire : "M. le Directeur, faites-nous une expression de besoins et on verra ce que nous pouvons faire ». Et, « nous leur avons fait une expression de besoins de 20,5 millions FCFA qu’ils ont satisfait entièrement », s’est-il réjoui.



"C'est la direction de l'Autoroute de l'Avenir qui est venue vers nous".



Saluant la démarche de l’entreprise de droit sénégalais qui a décidé d’aider l’hôpital sans attendre que ce dernier le lui demande, l’administrateur hospitalier de déclarer : « ce qui est intéressant dans ce sens, c’est le fait que c’est eux-mêmes qui sont venus me dire : ‘en dehors de ce que nous devons faire pour l’hôpital, dans la réhabilitation, il y a entre-temps cette épidémie’. Parce que je n’osais pas les interpeller car ils ont déjà beaucoup fait. Ce sont eux qui sont venus me demander ce qu’ils peuvent encore faire » et c’est là qu’ils ont décaissé les 20,5 millions de F Cfa.



M. Seck qui entre dans les détails, informe que ces 20,5 millions de F Cfa, sont répartis dans cinq (5) rubriques : « Premièrement, c’est le matériel de protection individuel et collective, composé de masques, de gangs, de lavoirs, de gels main, de savons liquides et des équipements pour protection individuelle. Parce qu’il faut protéger les malades, mais protéger également le personnel de santé , a-t-il dit.



Deuxièmement, « il y a les produits de désinfection (pour désinfecter le matériel, les individus, et les locaux après avoir reçu un malade). Il y a aussi des produits destinés à l’hygiène hospitalière (poubelles et sachets poubelles), le matériel médical particulier (moniteurs de surveillance, laryngoscope, pousse-seringue électrique, kids d’incubation, respirateur) ».



Et enfin, suite à l’instruction du ministère de la Santé de trouver un local d’isolement, l’hôpital Youssou Mbargane a aujourd’hui ce local composé de grandes cabines, si l’on en croit à M. Seck qui renseigne que «l'Autoroute de l'Avenir s’est chargée de réfectionner ces deux grandes cabines et de les mettre aux normes ».



Mieux, a-t-il souligné, « ils ont contacté un entrepreneur pour réhabiliter les salles qui serviront, une fois que l’épidémie disparaîtra, à des salles VIP ».



Eiffage Concessions qui n’est pas à son premier geste, est aussi en train de « réhabiliter la voirie interne de l’hôpital. Et c’est dans ce cadre, que l’entreprise a fait la ferme promesse à ladite structure de réhabiliter les bâtiments vétustes », a-t-il fait savoir.



Lançant le slogan « Partout où l’Autoroute de l’Avenir passe, l’espoir renaît », Cheikh Mbaye Seck remercie Eiffage Concessions pour son aide.