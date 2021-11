Covid-19 : Idrissa Gana Gueye offre un important lot de matériels médicaux au ministère de la Santé

L'ambassadeur et co-fondateur de "For Hope Association", Idrissa Gana Guèye, est venu en appui au système de santé. Il était cet après-midi au Ministère de la Santé et de l'Action sociale pour remettre un important don de matériels médicaux.



Il s'agit de 45 extracteurs d'oxygène, 6000 tests antigéniques, 20.000 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gels hydroalcooliques, un appui conséquent salué par M. Abdoulaye Diouf SARR en ces termes.



« Il faut que le pays sache que l'un de ses fils les plus valeureux est venu donner sa contribution dans la lutte contre la covid-19 conformément à l'appel du Chef de l'Etat», a dit le ministre de la Santé