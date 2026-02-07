Vols de carburant à Mbeubeuss : deux individus arrêtés et déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a déféré au parquet, le 4 février 2026, deux individus arrêtés dans le cadre d’un trafic de carburant au détriment d’un site de travaux, communément appelé « site des Chinois », situé à la décharge de Mbeubeuss.



Selon la Police nationale, l’opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant des vols récurrents de carburant sur ledit site. Les éléments de la Brigade de Recherches (BR), dépêchés sur les lieux, ont intercepté un premier individu circulant à bord d’un attelage hippomobile (charrette), transportant deux bidons de carburant.



Lors de son interrogatoire sommaire, le suspect a admis avoir été sollicité par un tiers pour acheminer le produit vers un atelier clandestin. À l'arrivée des agents près de l'atelier, plusieurs individus ont tenté de dissimuler des récipients sous des détritus avant de prendre la fuite, précise la même source.



La fouille minutieuse du périmètre a permis de découvrir quatre (04) bouteilles supplémentaires. À l'intérieur de l'atelier, les policiers ont découvert un camion dont le réservoir était fracturé. Le conducteur du véhicule a été appréhendé sur place.



Les mis en cause sont passés aux aveux. Toutefois, le conducteur du camion a formulé une allégation concernant la disparition d'une somme d’un million trois-cent mille (1.300.000) FCFA. Il prétend que ce montant, qu'il aurait « soigneusement dissimulé » dans la cabine du véhicule, n'a pas été retrouvé lors de l'intervention.



Le carburant saisi a été placé sous scellés au poste de police et les deux individus ont été mis à la disposition de la justice.

