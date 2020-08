Covid-19 : La Direction des établissements publics de Santé demande l’arrêt des baptêmes dans les hôpitaux

La Direction des établissements publics de Santé (EPS) a demandé la suspension de toute manifestation publique au sein des hôpitaux dont des cérémonies de levée de corps et de baptême.



« Ainsi, les cérémonies de levée de corps, de baptême et autres se déroulant occasionnellement dans vos structures sont interdites et réduites au strict nécessaire jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans la note adressée à tous les directeur d’EPS.





Le directeur Ousmane Dia a exhorté les directeurs d’hôpitaux à prendre les dispositions nécessaires autour des périmètres hospitaliers pour éviter les rassemblements et autres événements pouvant occasionner des attroupements.



Cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. A ce jour, le Sénégal compte 13.291 cas déclarés positifs dont 8.974 guéris, 277 décédés et donc 4.042 sous traitement.