Covid-19 : Le Sénégal réceptionne un lot de 300.000 doses AstraZeneca

La cérémonie a aussi été l’occasion de réceptionner les 80 unités restantes des 270 réfrigérateurs commandés par l’UNICEF et financés par le Japon. Selon le communiqué rendu public dans ce sens, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, a laissé entendre que le Japon est un partenaire stratégique du Sénégal dans la lutte contre la Covid-19.

« Dès le début de la pandémie, le Japon a coorganisé avec l’Alliance GAVI en juin 2021, un Sommet virtuel pour réunir des ressources financières nécessaires pour mettre d’importantes doses de vaccins à la disposition des pays à faible revenu.

Le Japon a marqué sa présence

aux côtés du Sénégal par des dons en équipements médicaux et en matériel de protection pour les personnels de santé. Il s’y ajoute un don de 270 réfrigérateurs, dont le premier lot de 180 unités a été remis au Ministère au mois de décembre 2021 ». Malgré les efforts consentis durant la pandémie, le Sénégal s’est toujours engagé pour intensifier la vaccination dans son ensemble.

Depuis le début de la crise de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement du Japon a fourni une aide d’urgence au Sénégal en mai 2020 avec un don initial de USD 2,6 millions - ayant permis à l'UNICEF de donner un appui technique au gouvernement pour renforcer la gestion de la réponse à la COVID-19 et le système de santé et améliorer la couverture sanitaire universelle pour sa population.

Toujours fidèle dans son rôle d’alerte et de veille, l'UNICEF, en collaboration avec d'autres partenaires, a toujours œuvré à renforcer ses chaînes du froid et d'approvisionnement, à former des agents de santé et à travailler davantage avec les communautés pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance dans les vaccins et dans les systèmes de santé qui fournissent des vaccins .

L'Ambassadeur Izawa et Madame Danailove ont adressé des remerciements avant d’exhorter l’État à travailler davantage afin de contribuer au renforcement de l’architecture de la sécurité de la santé globale.

Pour rappel, à mi-mars 2022, le Sénégal a vacciné environ 1,5 million de personnes avec une dose et plus d’un million avec les deux doses, ce qui ne représente que 6% de la population générale.

