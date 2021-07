Covid-19 : Macky Sall en visite surprise dans certaines structures de santé à Dakar

Le chef de l'Etat Macky Sall a entamé ce mardi matin une visite surprise dans quelques infrastructures de santé de la Capitale. A "Dalal Jaam" de Guediawaye au moment où nous écrivons ces lignes, le président se rendra à CTO à Grand Yoff, à l'hôpital Fann et enfin à l'hôpital principal.



Le Sénégal a franchi mardi le cap des 1.300 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie le 2 mars 2020, avec 14 nouveaux décès enregistrés entre lundi et mardi, rapporte le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a recensé 58.523 personnes infectées dont 45.768 guéries, 1.300 décédées. Au total, 11.454 patients sont encore sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile.