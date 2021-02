Covid-19: Macron propose que l'Europe et les Etats-Unis donnent 13 millions de doses pour les soignants de l'Afrique

Emmanuel Macron a proposé ce vendredi 19 février que l'Europe et les Etats-Unis livrent « le plus vite possible » 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique pour que le continent puisse vacciner ses 6,5 millions de soignants.



« Si nous, Européens, Américains, savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut notre crédibilité » et « alors l'Ouest sera considéré en Afrique », mais « si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans un an, nos amis africains iront acheter des doses aux Chinois, aux Russes » et « la force de l'Ouest ne sera pas une réalité », a-t-il plaidé lors de la conférence sur la sécurité de Munich, après un plaidoyer similaire au G7 virtuel, rapporté par RFI.