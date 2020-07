Covid-19 Madagascar: Retour du confinement à Antananarivo

Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, la capitale de Madagascar a été de nouveau placée en confinement en raison d'un regain de propagation du coronavirus, a annoncé dimanche la présidence malgache.

"La région d'Analamanga (dont fait partie la capitale) retourne au confinement total" a indiqué un communiqué de la présidence de la République malgache au lendemain du conseil des ministres. Ces mesures ont été prises "pour cause de propagation de l'épidémie et l'accroissement des cas de Covid-19" explique le communiqué. "La région d'Analamanga est fermée à toute circulation, l'entrée comme la sortie, à partir de lundi jusqu'au 20 juillet". "Seule une personne par foyer a le droit de sortir dans la rue de 6h00 du matin à 12h00", contre 17h00 auparavant, ajoute le texte.



Habitué à recenser des dizaines de cas de coronavirus par jour, l'autorité sanitaire malgache a rapporté des centaines de cas au quotidien depuis trois jours, dont 216 pour samedi, un record pour le pays. Les 216 cas de coronavirus de samedi ont été recensés sur 675 personnes testées.



De nouveaux dispositifs de restriction de circulation ont été instaurés au ministère de l'Économie et des finances où aucun usager extérieur ne sera autorisé à entrer et à circuler pour une durée indéterminée. Le retour à la normale des activités du tribunal d'Antananarivo a été reporté sine die, selon un communiqué du ministère de la Justice. Les réunions du gouvernement se font par visioconférence, selon le communiqué de la présidence.



Dans la capitale, les habituels défilés nuptiaux du weekend ont fait place à des cortèges mortuaires et dans les journaux, les rubriques nécrologiques multiplient les annonces de décès de pesonnalités de toutes catégories.

Sur les réseaux sociaux, des médecins ont exprimé leur solidarité pour des collègues décédés et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Madagascar a déploré la perte d'un de ses médecins.

Les statistiques officielles du gouvernement ne révèlent que deux morts par jour, ramenant à 29 le nombre de décès du coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Au total, 1.621 personnes vivent avec le virus actuellement sur la grande Île avec 31 formes graves, parmi les 23.000 personnes testées depuis le début de l'épidémie.



TV5 Monde