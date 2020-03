Covid-19-Mermoz Sacré-Cœur : le maire Barthélémy Dias débloque 150 millions FCFA

L'enveloppe de 100 millions de F Cfa décaissée par le maire Barthélémy Dias pour soutenir les populations de Mermoz Sacré-Cœur, une commune de la capitale sénégalaise, passe de 150 millions de F Cfa. Dias fils qui compte tout mettre dans la lutte contre le coronavirus, a aussi renoncé à ses indemnités de maire pour une période de six (6) mois.



Tout cet argent va servir à financer 1000 bons d’achat d’une valeur de 25 000 F Cfa et 500 autres d’un montant de 50.000 F Cfa. Des bons d’achats qui seront distribués aux familles démunies et celles des émigrés habitant la commune.