Covid-19: Michelle Obama souffre de "dépression légère"

Elle soutient que pour gérer "les hauts et les bas émotionnels", il faut "se connaître soi-même" et "les choses qui vous apportent de la joie". Mme Obama explique qu'elle avait eu des difficultés avec son programme d'exercice et son sommeil. "Je me réveille au milieu de la nuit parce que je m'inquiète de quelque chose ou qu'il y a une lourdeur", dit-il.



Elle a fait ces déclarations lors du deuxième épisode de son podcast éponyme, pour lequel elle interrogeait la journaliste américaine Michelle Norris.



"Ce ne sont pas, ce ne sont pas des moments épanouis, spirituellement", déclaré Mme Obama. "Je sais que je suis confrontée à une forme de dépression de bas niveau. Pas seulement à cause de la quarantaine, mais aussi à cause des conflits raciaux, et le simple fait de voir cette administration, de voir son hypocrisie, jour après jour, est déprimant", dit-elle.



Elle déclare également qu'il était "épuisant" de "se réveiller avec une nouvelle histoire d'un homme noir ou d'une personne noire déshumanisé, blessé, tué ou faussement accusé de quelque chose. Et cela a conduit à un poids que je n'ai pas ressenti dans ma vie, depuis un certain temps", a-t-elle dit.



Cependant, elle explique que le maintien d'une routine est devenu encore plus important pour elle dans la pandémie. Pour le premier épisode du podcast, elle a interviewé son mari Barack Obama, qui était en fonction avant Donald Trump.