Covid-19: Officiel ! la Fédération gambienne de football annule la saison 2019-2020

Suspendu comme tout autre en raison du coronavirus, le championnat gambien a été définitivement annulé par la Fédération Gambienne de Football. La décision a été rendue publique hier- jeudi 21 mai 2020 à travers un communiqué publié sur le site officiel de l'institution parcouru par PressafriK



"La Fédération gambienne de football (GFF) a finalement déclaré la Ligue nationale 2019-2020 nulle et non-avenue. Par conséquent, aucune promotion et relégation n'a été déclarée", peut-on lire dans le communiqué.



Selon l'instance dirigeante, cette évolution fait suite à une consultation appropriée avec les clubs affiliés du GFF qui résulte de la déclaration de l'état d'urgence publique décrété par Son Excellence le président Adama Barrow au milieu de la pandémie du virus Corona (Covid-19).



Néanmoins, le GFF permettra à l'actuel numéro "UN" et numéro "DEUX" de la Ligue de la 1ère Division ( Real De Banjul FC et GAF FC ) de représenter la Gambie respectivement à la Ligue des Champions de la CAF et à la Coupe de la Confédération.



Le GFF fournira cependant "un soutien financier aux clubs à partir du Fonds de secours du Covid-19 et des mesures urgentes et nécessaires seront prises pour améliorer les conditions des terrains de football."



Le Comité exécutif du GFF tient à exprimer sa gratitude à la direction de tous les clubs pour leur coopération et leur compréhension en ces temps difficiles de notre football».