Covid-19 : Pr Moussa Seydi explique le cas du patient de Ziguinchor

Mercredi, un patient d'origine française qui avait été testé positif au coronavirus à Cap Skirring, au sud du Sénégal, est retourné à l’hôpital après avoir présenté à nouveau des symptômes du coronavirus. Dans des propos rapportés par L’Observateur, le Pr Moussa Seydi, estime qu’il est encore trop tôt de parler de rechute ou de réinfection.



« Dans le langage médicale, la rechute a une signification particulière. Quand vous dites rechute ou récidive, tout cela sont des termes particuliers. Rechute veut dire que le malade n'était pas complètement guéri. Il y avait toujours des virus dans son organisme. On a pensé qu'il était guéri mais il a fait une symptomatologie suite à la duplication du virus. Ce sont des cas qui méritent d'être documentés », a-t-il dit.



Et de poursuivre : « Même dans le monde, sur plus de 2,5 millions de cas, on n’a pas encore observé plus de cas de ce type. Mais on est en train de voir quelle est la raison. Est-ce que c’est avec un virus légèrement différent ? Est-ce que c’est parce que le malade n’était pas complètement guéri. On a pensé qu’il était guéri parce que le test était négatif. Mais il y avait toujours le virus, mais en petite quantité. Mais la situation n’est pas très claire, en tout état de cause, cela ne change pas grand-chose au problème…. »



Pr Seydi est revenu sur le port de masque. « Le port de masque est efficace pour tout le monde, mais encore plus efficace lorsque le malade le porte. S’il n’a pas de signes cliniques, il va guérir lui-même du fait de son système immunitaire. S’il a des signes cliniques, il sera consulté à nouveau. On va l’hospitaliser et reprendre son traitement ».