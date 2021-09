Covid-19 : Pr Moussa Seydi qualifie les antivaccins de « criminels »

Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann est monté au créneau ce mardi, suite aux fausses informations véhiculées par les antivaccins les réseaux sociaux . Pr Moussa Seydi qui les qualifie de « criminels », appelle les populations à aller se faire vacciner car, pour lui, c’est la seule manière de « revenir à la vie normale ».



« Nous ne reviendrons pas à une vie normale sans la vaccination qui doit être au centre des mesures préventives », a déclaré Pr Seydi, qui taxe les antivaccins de « criminels ». « Les antivaccins actifs, qui essaient de convaincre les autres de la dangerosité et de la non nécessité de se vacciner sont pour moi, des criminels », a-t-il martelé lors du point quotidien du ministère de la Santé et l'Action sociale de ce mardi 07 septembre.



Montrant l’efficacité des vaccins, l’infectiologue a informé qu’ : « Au niveau du service des maladies infectieuses de Fann, de mars à août 2021, nous avons eu à admettre 321 patients au niveau du Cte (Centre de traitement épidémiologique). Parmi ces patients, 299 soit 93% n’étaient pas vaccinés. Seuls 22, environ 7% étaient vaccinés. Mieux encore, nous avons noté juste 3 cas sévères chez les patients vaccinés, 89 cas sévères chez les patients non vaccinés ».