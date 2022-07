Covid-19 Sénégal: 37 nouveaux cas rapportés ce mercredi

Au total, 37 nouveaux cas contaminés de la maladie à coronavirus ont été rapportés ce mercredi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur 949 tests réalisés, soit un taux positivité 3.89 %.



Il s'agit d'un cas importé, un cas contact suivi et de 35 cas issus de la transmission communautaire.



Le bulletin quotidien consacré à l'évolution de l'épidémie du coronavirus souligne, à ce sujet, que 28 patients suivis sont contrôlés négatifs et déclarés guéris.



La même source indique qu'aucun cas de décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures.



À ce jour 86.891 cas ont été déclarés positifs dont 84.689 guéris 1 968 décès 233 sous-traitements.



Le nombre total de personnes vacciné est 1 494 437 vaccinés.