Affaire Epstein: Andrew arrêté pour soupçons de «faute dans l'exercice de fonctions officielles»

Ce qu'il faut retenir :

► Dans une interview sur la BBC jeudi 19 février, le Premier ministre britannique Keir Starmer enjoint Andrew Mountbatten-Windsor à témoigner. L'ex-prince a été arrêté, toujours selon la BBC.



► La procureure de Paris, Laure Beccuau, a invité, mercredi 18 février, les victimes potentielles du criminel sexuel Jeffrey Epstein à témoigner ou à porter plainte, alors que cinq magistrats parisiens enquêtent sur d'éventuels faits commis en France ou dont les victimes ou auteurs seraient Français.



► Le ministère de la Justice américain a mis en ligne l'ensemble des fichiers téléchargeables dans l'affaire Epstein. Vous pouvez les consulter et les rechercher à ce lien sur le site web du département. Certains contenus de la bibliothèque incluent des descriptions d’agressions sexuelles. Certaines pourraient ne pas convenir à tous les lecteurs.



Le prince déchu Andrew arrêté pour soupçons de «faute dans l'exercice de fonctions officielles»

« Dans le cadre de l'enquête, nous avons arrêté aujourd'hui [jeudi 19 février, NDLR] un homme d'une soixantaine d'années originaire de Norfolk, soupçonné de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, et nous procédons actuellement à des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk. L'homme est actuellement en garde à vue », peut-on lire dans un communiqué de la Thames Valley police.

Pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, « personne n'est au-dessus de la loi »

Dans une interview sur la BBC, le Premier ministre britannique Keir Starmer enjoint Andrew Mountbatten-Windsor à témoigner et « quiconque qui aurait la moindre information », dans l’affaire Epstein.



« Tout le monde est égal devant la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Et il est vraiment important que cela s'applique à tous sans exception », a encore déclaré le Premier ministre à propos d'Andrew. Keir Starmer « ne s'opposera pas » si les députés souhaitaient débattre des liens entre Andrew et Epstein au Parlement.



La police examine actuellement des allégations selon lesquelles une femme aurait été victime de traite au Royaume-Uni par Jeffrey Epstein pour le compte du prince déchu Andrew, qui a toujours nié toute malversation.



Bill Gates annule son discours au sommet mondial sur l'IA

Bill Gates a annulé son discours prévu, jeudi 19 février, lors d'un important sommet mondial sur l'intelligence artificielle, a indiqué la Fondation Gates, après que le fondateur de Microsoft a été cité dans le dossier Epstein.



« Après une réflexion attentive, et afin de garantir que l'attention reste concentrée sur les priorités clés du sommet sur l'IA, M. Gates ne prononcera pas son discours liminaire », a déclaré la fondation dans un communiqué, ajoutant qu'un autre haut responsable prendrait la parole à sa place. La Fondation Gates a précisé que le président de ses bureaux en Afrique et en Inde prendrait la parole à la place de Bill Gates.



Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein diffusé le 30 janvier par le ministère américain de la Justice, dans la masse de documents provenant du dossier Epstein, évoque des relations extraconjugales de Bill Gates. Dans ce message qui ne semble pas avoir été envoyé, Jeffrey Epstein se targuait notamment d'avoir aidé « Bill » à se procurer des médicaments pour « remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes ».



Le fondateur de Microsoft a affirmé « regretter chaque minute » passée avec le criminel sexuel, mais assure n'avoir rien à se reprocher, dénonçant « des accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté ».